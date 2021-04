The Forgotten City erscheint im Sommer auch auf XSX XBU MrHyde am So, 18.04.2021, 15:15 Uhr

Wie Entwickler Modern Storyteller und Publisher Dear Villagers mitteilten, wird ihr neues Adventure The Forgotten City auch auf Xbox Series X veröffentlicht. Das Spiel soll im Sommer 2021 fertig und verfügbar sein. Die Macher schreiben dazu:



Der Titel ist eine ambitionierte, groß angelegte Neuinterpretation eines gefeierten Mods, der mehr als 2 Millionen Mal heruntergeladen wurde.



Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle des Todes, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Als Zeitreisender, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du ihre letzten Stunden immer wieder aufs Neue, während du ihren Ausgang mit jedem Geheimnis, das du erkundest und ergründest, in eine neue Richtung lenkst.



Features:

Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird.

Werde ein Teil des Lebens detaillierter und hochgradig interaktiver Charaktere.

Triff moralische Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen können.

Begib dich auf die Spur eines packenden, nicht linearen Geheimnisses mit unterschiedlichem Ausgang.

Erschaffen deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund.

Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.



“The Forgotten City auf Nex-Gen Konsolen zu sehen ist ein wahr gewordener Traum”, sagt Nick Pearce, der Gründer von Modern Storyteller.” “Es ist die Geschichte, die wir schon immer erzählen wollten: ein fesselnder und ergreifender Mystery-Thriller den Spieler immer und immer wieder erleben können.”

