Mystery-Thriller The Forgotten City kommt im Sommer

Bald ist es endlich soweit, dann gibt The Forgotten City sein Debut auf dem PC, der PlayStation 4 und 5 und natürlich auch auf der Xbox One und der Xbox Series X. Es handelt sich bei dem Spiel um einen Mystery-Thirller, in dem ihr einen Mord aufklären müsst.

Ihr erkundet eine lebendige Welt und zieht hoffentlich die richtigen Schlussfolgerungen. Die Neuinterpretation einer Mod wird am 28. Juli erscheinen! Passend zur Bekanntgabe haben wir noch einen Trailer für euch parat.

Weitere Informationen könnt ihr der Pressemitteilung entnehmen:

Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle verdammt, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Spieler müssen ihre letzten Momente in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während sie den Ausgang des Tages mit jeden Geheimnis, das sie entdecken, etwas abändern. Kämpfe sind zwar eine Option, aber Gewalt alleine bring Spieler nicht weit. Nur wer die Zeitschleife clever ausnutzt und schwere moralische Entscheidungen trifft, kann die Geheimnisse der Spielwelt lösen und die Zeitschleife austricksen.

Features:

Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird.

Werde ein Teil des Lebens detaillierter und hochgradig interaktiver Charaktere.

Triff moralische Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen können.

Begib dich auf die Spur eines packenden, nicht linearen Geheimnisses mit unterschiedlichem Ausgang.

Erschaffen deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund.

Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.

Quelle: Modern Storyteller