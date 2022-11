So sieht das Gameplay in Evil West aus XBU MrHyde am Mi, 02.11.2022, 11:45 Uhr

Ein sehr langes Video gibt euch einen guten Überblick über das Gameplay im kommenden Third-Person Action Adventure Evil West. Der Titel erscheint am 22. November auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.



Triff Jesse Rentier, den jungen und talentierten Vampirjäger, welchen du in Evil West spielen wirst. Als führender Vertreter des Rentier Instituts, einer Organisation, welche Monster aus dem Verborgenen heraus jagt und von seinem Vater und vielen seiner Rentier Vorfahren vor ihm geführt wurde, nimmt Jesse die Dinge jetzt selbst in die Hand, um einer tödlichen Vampirverschwörung, welche aus der Dunkelheit erwuchs und das Institute auslöschte, die Stirn zu bieten.



Mit der Hilfe von Edgar Gravenor, einem anderen Überlebenden des Rentier Instituts, muss er sich wilden Kreaturen in den Weg stellen und die Verschwörung aufdecken, während er die Organisation erneut aufbaut und der Anführer wird, den sie so dringend braucht.



Um sein Ziel zu erreichen, muss Jesse jede Ecke des Wilden Westens erkunden, neue Mitglieder für das Institut und Hinweise zur Aufdeckung der Verschwörung finden, Geld aus verlassenen Truhen und von Leichen bergen und zeitgleich sein tödliches Arsenal an Waffen ausbauen. Ausgerüstet mit antiken Waffen und fortschrittlichen Technologien, wie dem blitzbetriebenen Rentier Panzerhandschuh, kannst du Jesses Arsenal nach deinen Wünschen einsetzen, jeden Gegenstand mit Talentbäumen aufwerten und zugeschnitten verbessern. Stürze dich dann in explosive Gefechte mit deiner eigenen Mischung aus mächtigen Fernkampfangriffen und vernichtenden Nahkampf-Kombos.

