Evil West stellt den Accolades Trailer vor XBU MrHyde am Do, 15.12.2022, 12:15 Uhr

Focus Entertainment und Flying Wild Hog freuen sich heute, einen Accolades Trailer zu präsentieren, welcher das wohl aufgenommene Evil West gebührend zelebriert. Nach dem Launch vor zwei Wochen, hat das neue Third Person Action Adventure, welches in einem von der Dunkelheit bedrohten Wilden Westen seine Sporen bereits verdient. Seht euch einige der grandiosen Reviews im Accolades Trailer an.

Quelle: Focus Home Interactive