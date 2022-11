Evil West ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mi, 23.11.2022, 16:45 Uhr

Das neue Third-Person-Action-Spiel Evil West von Flying Wild Hog und Focus Entertainment, ist jetzt verfügbar. Das ausgefallene Abenteuer mit Vampirjäger Jesse Rentier in der Hauptrolle ist in einer nie zuvor gesehenen dunklen Version des Wilden Westen angesiedelt und lädt alle Spieler dazu ein, sich den blutrünstigen Monstern in stylischen, abwechslungsreichen Kämpfen zu stellen.



Eine dunkle Bedrohung verschlingt die amerikanische Grenze. In der Rolle eines der letzten Agenten in einem streng geheimen Vampirjäger-Institut sind die Spielenden die letzte Verteidigungslinie zwischen der Menschheit und dem Schrecken, der sich gerade aus den Schatten erhebt. Nur wenn sie zu echten Wild West-Superhelden werden und die Vampirbedrohung beseitigen, können sie die Vereinigten Staaten vor dem Bösen retten.



In den packenden, fordernden Kämpfen können sie mit ihren Knarren, dem mit Blitzen geladenen Handschuh und ihrem Equipment regelrecht die Hölle auf Erden losbrechen und blutdürstige Monstrositäten erledigen –all das natürlich stets mit Stil. Sie ziehen entweder als einsame Jäger oder gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin im kooperativen Online-Modus los. Ihnen steht dabei der Wilde Westen zur Erkundung frei, während sie sich durch die Story-Kampagne kämpfen und ihre Waffen und Jagdausrüstung verbessern. Das Freischalten von Perks sorgt dafür, dass sie nicht nur in den Monsterschlachten immer besser werden, sondern auch ihren eigenen Spielstil erschaffen können, um die übernatürlichen Horden in ganz eigener Manier zu bezwingen.

Quelle: Focus Home Interactive