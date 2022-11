Evil West stellt den den Co-Op Modus vor XBU MrHyde am Mi, 09.11.2022, 08:00 Uhr

Evil West gewährt im neuesten Trailer erstmals einen Blick in den Online Co-Op Modus. Evil West erscheint am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.



Als explosives Action Adventure für Solisten designed scheut sich Evil West nicht davor, die Reise des einsamen Wolfs in eine gemeinsame Jagd mit einem guten Kumpel zu wandeln. In einem kooperativen Modus, der es zwei Spielern erlaubt, sich zu einem Jägerteam zusammenzuschließen. Hostet und ladet einen Freund für einen Teil eurer Reise ein und stellt euch den Missionen gemeinsam, schlachtet euch durch die Monsterhorden und entfacht ein doppelt so spaßiges explosives Feuerwerk mit Stil. Verwendet verschiedene Waffen und Skills für eure Charaktere, um die bestmöglichen Kombinationen zu finden

Quelle: Focus Home Interactive