Seht euch Gameplay zu A Plague Tale: Requiem an
Mo, 13.12.2021, 17:30 Uhr

Im Rahmen der Game Awards haben Focus Entertainment und das Asobo Studio einen Gameplay-Trailer zum Spiel A Plague Tale: Requiem vorgestellt. Der Titel wird im kommenden Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und in der Cloud Version für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel wird bereits zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud verfügbar sein.



Begleitet von Robert Louis Stevensons stimmungsvollem Gedicht “Requiem”, werden in diesem neuen Trailer die ersten Augenblicke aus Amicias und Hugos unglaublichem Abenteuer in einer atemberaubender und von übernatürlichen Kräften beherrschten Welt gezeigt. Nach der Flucht aus ihrer zerstörten Heimat reisen Amica und Hugo Richtung Süden zu neuen Gebieten und pulsierenden Städten.



Entdecke den hohen Preis, welchen es zu zahlen gilt, um im Kampf des Überlebens jene zu retten, die du liebst. Agiere aus den Schatten oder tritt die Hölle los, und überwältige Gegner und Feinde mit einer Vielzahl an hergestellten Werkzeugen und übernatürlichen Kräften.

