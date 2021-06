Rainbow Six Quarantine heißt jetzt Rainbow Six Extraction XBU TNT2808 am Mo, 07.06.2021, 19:29 Uhr

Ihr habt sicher schon von Rainbow Six Quarantine gehört - der nächste Shooter von Ubisoft im beliebten Tom Clancy-Universum. Problem an der Sache: Der Name passte den Entwicklern nicht mehr so recht, zumal Quarantäne in den letzten Wochen und Monaten einen realen, negativen Beigeschmack bekommen hat. Aus diesem Grund ist man heute stolz, verkünden zu können, dass die Koop-Erfahrung fortan auf den Namen Tom Clancy's Rainbow Six Extraction hört.

Gemeinsam kämpft ihr euch mit verschiedenen Operatoren durch verseuchte Areale. Ständig müsst ihr euch entscheiden, ob ihr weiter vorstoßen wollt - oder lieber extrahiert. Der Name ist also Programm. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwarten wird, liefert der neue Trailer. Und nicht nur das, schon bald, genauer am 12. Juni, könnt ihr dann dank Ubisoft Forward noch weitere Details zum Shooter erfahren!

Quelle: Ubisoft