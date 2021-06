E3 2021: Ubisoft Forward findet am 12. Juni statt XBU TNT2808 am Fr, 04.06.2021, 11:15 Uhr

In rund einer Woche öffnet die E3 digital ihre Pforten, nachdem sie letztes Jahr coronabedingt aufgefallen war. Dieses Jahr findet sie wieder statt und wir Gamer können uns auf gebündelte Streams und jede Menge Informationen freuen, So auch aus dem Hause Ubisoft, die direkt am 12. Juni starten werden. In der Ubisoft Forward-Präsentation, die um 21 Uhr stattfinden wird, können wir einige Informationen und hoffentlich auch ein paar Neuankündigungen erwarten.

Zuvor wird es jedoch auch eine Pre-Show geben, die bereits um 20 Uhr beginnt. Als Einstimmung erwarten euch dort kleinere Neuigkeiten zu For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla und Watch Dogs: Legion. Hier sollen vor allem auch die Ubisoft-Teams im Vordergrund stehen, wir erwarten also auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen.

Um 21 Uhr geht es dann mit Ubisoft Forward richtig rund. Große Ankündigungen und Updates zu laufenden Titeln sowie Überraschungen, davon spricht Ubisoft in der Ankündigung. Ganz konkret dürft ihr euch auf die folgenden Titel auf jeden Fall freuen:

Neues Kapitel der Rainbow Six -Spielreihe (ehemals Rainbow Six Quarantine) - Survival-Koop-Shooter im Stile von Left 4 Dead und Co.

-Spielreihe (ehemals Rainbow Six Quarantine) - Survival-Koop-Shooter im Stile von Left 4 Dead und Co. Far Cry 6 - müssen wir wirklich noch was zu der Serie sagen?!

- müssen wir wirklich noch was zu der Serie sagen?! Riders Republic - Extremsportarten gepaart mit offener Spielwelt, wunderschönen Landschaften Nordamerikas und Massive Multiplayer

Außerdem soll es Infos zu Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege sowie der Serie Mythic Quest auf Apple TV+ und dem bald erscheinenden Film Werewolves Within geben.

Die Sprache im Stream wird im Original sein. Falls euer Englisch ein wenig eingerostet ist, könnt ihr aber auch Untertitel in zwölf Sprachen zurückgreifen. Außerdem kann die amerikanische Gebärdensprache und bei Trailern auch englische Audiodeskription hinzugeschaltet werden - das gibt einen Daumen von uns nach oben.

So langsam wird es also ernst, die E3 steht in den Startlöchern. Seid ihr gespannt und werdet ihr einschalten?

Quelle: Ubisoft