Die E3, eine der bislang größten und wichtigsten Spiele-Messen, wurde offiziell von den Veranstaltern abgesagt. Nachdem mehrere große namenhafte Publisher wie Ubisoft, Microsoft und Sony zuvor abgesagt hatten, wurde das Gaming-Event gecancelt. Ob das Event in Zukunft weiter fortbestehen wird, darf derzeit angezweifelt werden.

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ