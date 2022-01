Die E3 wird 2022 wieder nur als Digital-Event abgehalten XBU ringdrossel am Fr, 07.01.2022, 09:45 Uhr

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Die E3 wird angesichts der anhaltenden Pandemie im Sommer diesen Jahres wieder als reines digitales Event stattfinden. Letztes Jahr gab die ESA noch an, dass man in 2022 gerne eine Präsenzveranstaltung anbieten würde. Naja, vielleicht in 2023.

Quelle: Venturebeat