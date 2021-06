Xbox Games Showcase: Extended bittet Entwickler zu Wort XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 16:35 Uhr

Wir haben euch heute jede Menge News zum Xbox & Bethesda Games Showcase geliefert. Wer die Präsentation gesehen hat, hat jede Menge Trailer zu Gesicht bekommen. 90 Minuten sind eben knapp, wenn man so viel zu zeigen hat. Was in der Show unterging? Die Entwickler selbst. Die hatten einfach keine Zeit, über ihre Projekte zu sprechen und Details zu verraten.

Das ändert Microsoft noch in dieser Woche. Am Donnerstag, den 17. Juni, um 19 Uhr findet das Xbox Games Showcase: Extended statt. Host ist Parris, den ihr vielleicht vom Funny Xcast kennt. Er wird mit einigen Entwicklern sprechen, unter anderem von diesen Studios: Double Fine, Obsidian, Ninja Theory und Rare. Mit etwas Glück erfahren wir also neue Details zu Psychonauts 2, Avowed, Hellblade 2oder auch Everwild.

Wir sind mal gespannt, was genau uns die Show bieten wird. Trailer oder große Neuankündigungen erwarten wir hingegen nicht - aber man soll ja niemals nie sagen.

Quelle: Twitter @vicious696