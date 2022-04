Die E3 findet in 2022 nicht statt XBU ringdrossel am Fr, 01.04.2022, 09:15 Uhr

Wie die ESA angibt, wird es dieses Jahr keine E3 geben. Auch nicht in digitaler Form. Anstelle dessen will man sich auf die E3 2023 konzentrieren und diese dann in Präsenz und digital anbieten.

Quelle: ESA