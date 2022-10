PGA TOUR 2K23 ist weltweit erhältlich XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 12:30 Uhr

2K gab bekannt, dass PGA TOUR 2K23 jetzt weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 und PC via Steam erhältlich ist. Mit der PGA TOUR-Ikone und Sport-Legende Tiger Woods als Cover-Athlet feiert PGA TOUR 2K23 Tiger Woods’ Vermächtnis, indem er nicht nur als spielbarer Profi im Spiel auftritt, sondern auch dem Entwicklerteam in beratender Funktion als Executive Director zur Verfügung stand.



"Um mit PGA TOUR 2K23 die nächste Weiterentwicklung der Reihe zu realisieren, gab es einfach keinen besseren Partner als unseren legendären Cover-Athleten Tiger Woods", so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K. "Im Laufe seiner Karriere hat Tiger die Golfkultur entscheidend geprägt, was Außendarstellung, Mode, Prestige und Stil anbelangt – alles Bereiche, die wir auch mit PGA TOUR 2K23 und der gesamten Reihe prägen."



"Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung und Leidenschaft der PGA TOUR 2K-Community", erklärt Josh Muise, Creative Director bei HB Studios. "Ihre Liebe zum Spiel, ihr Feedback und die harte Arbeit, die in den Kurs-Designer geflossen ist, haben geholfen, PGA TOUR 2K23 noch weiter zu verbessern. Wir sind sehr stolz darauf, das Spiel heute und in Zukunft mit ihnen teilen zu können."



PGA TOUR 2K23 beinhaltet mehrere neue Ergänzungen und Verbesserungen, die alle Veteranen der Reihe, PGA TOUR-Fans und Freizeitgolfer gleichermaßen erfreuen werden:

Als Profi spielen – Woods ist nur einer von 14 ab Veröffentlichung spielbaren männlichen und weiblichen Profis, darunter Justin Thomas, Xander Schauffele, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson, Jon Rahm, Justin Rose, Rickie Fowler und mehr. Die Spieler:innen können in den Modi Exhibition, Multiplayer und Divot Derby als Profi ihrer Wahl spielen oder im 'Meine KARRIERE'-Modus gegen sie antreten. Nicht nur die Profis kehren zurück, sondern auch die Präsentation im Stil einer TV-Übertragung samt des Kommentatorenteams, ergänzt um den englischen Profigolfer und Kommentator Henni Koyack.

PGA TOUR Profi-Status – In Meine KARRIERE winkt Amateuren und Profis gleichermaßen ein Platz in den oberen Rängen der Bestenliste. Man kann seinen individuellen Mein SPIELER erstellen, in der Q-School beginnen, sich einen Platz in der Korn Ferry Tour sichern und sich dann bis zum PGA TOUR Profi-Status hocharbeiten, indem man auf einigen der herausforderndsten und beliebtesten Kursen gegen die Profis antritt ؎ immer mit dem ruhmreichen FedExCup vor Augen. Alternativ gibt es auch die Option, direkt zum PGA TOUR Profi-Status zu springen.

Der große Wurf! – Gleich ab Veröffentlichung des Spiels übertragen die NBA-Legenden und begeisterten Golf-Fans Michael Jordan und Steph Curry ihr Können vom Court auf den Fairway. Jordan ist als Teil des Michael Jordan Bonus Pack verfügbar, Curry als kostenloser Bonusinhalt für alle Spieler:innen auf allen Plattformen.

Topgolf-Modus – Der neue Topgolf-Modus bietet ein einzigartiges Einzel- oder Mehrspieler-Erlebnis auf Basis des beliebten Golf-Entertainment-Phänomens, bei dem die Spieler:innen Ziele treffen und Highscores erreichen müssen.

Individueller Spielstil – Die Anpassungsmöglichkeiten für den Mein SPIELER sind mit neuen Archetypen und Fähigkeitsbäumen umfassender denn je. Die Spieler:innen wählen den Stil, der am besten zu ihnen passt, von langen, kraftvollen Abschlägen bis hin zu professionellem kurzem Spiel. Das individuelle Golfschläger-Fitting ermöglicht noch tiefer gehende Personalisierung durch einzigartige Kombinationen aus Schlägereigenschaften. Neue, optionale verbrauchbare Golfbälle steigern bestimmte Attribute, beeinträchtigen aus Balance-Gründen jedoch andere. Ebenso können die Spieler:innen sich dafür entscheiden, eine unbegrenzte Anzahl an Golfbällen ohne besondere Attribute zu verwenden. Zusätzlich zum bereits bekannten Schwung per Analog-Stick gibt es eine Dreier-Klick-Schwungoption, damit man so spielen kann, wie es sich am besten anfühlt.

Individueller Look – Auch die 'Mein SPIELER'-Personalisierung kehrt zurück. Die Fans können ihren Mein SPIELER genau wie Tiger mit Bekleidung und Ausrüstung von Nike Golf, TaylorMade und Bridgestone Golf ausstatten und aus weiteren lizenzierten Marken wie adidas, Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew und mehr wählen. Um die Golftaschen zu füllen, gibt es Schläger und Bälle von Marken wie Bridgestone Golf, Callaway Golf, COBRA, Mizuno, Odyssey Golf, PING, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist und Wilson.

Lebensechte Kurse oder Kreativität mit dem Kurs-Designer – Den Fans stehen bei Veröffentlichung 20 lizenzierte Kurse zur Wahl. Neu mit dabei sind der Südkurs des Wilmington Country Club, der The Renaissance Club, der St. George’s Golf and Country Club und mehr. Nach Veröffentlichung des Spiels kommen noch der Pebble Beach Golf Club, Spyglass Hill, der Nord- und Südkurs von Torrey Pines und weitere Kurse als kostenlose Bonusinhalte für alle Plattformen hinzu. Auch der branchenweit führende Kurs-Designer kehrt zurück und bietet den Spieler:innen die Möglichkeit, die Kurse ihrer Träume zu erstellen und mit einer weltweiten Online-Community zu teilen.

Extraportion Golf-Lifestyle – Zu den Inhalten nach Veröffentlichung von PGA TOUR 2K23 werden kulturell relevante Partner wie die größte und einflussreichste digitale Sport-, Entertainment- und Lifestyle-Multimedia-Marke Barstool Sports, die Trickshot-Video-Megastars von Dude Perfect und die Premium-Lifestyle-Marke und Gaming-Organisation 100 Thieves beitragen.

Season für Season – Das neue Season-basierte Live-Service-Modell sorgt dafür, dass die Spieler:innen über Monate hinweg mit neuer Ausrüstung und neuen Herausforderungen versorgt werden. Season 1 beinhaltet Ausstattung von Black Quail und Hugo Boss.

Clubhouse-Prämien – Auch der Clubhouse Pass ist Teil von PGA TOUR 2K23, mit neuen Ausrüstungs- und Bekleidungsprämien von Malbon und TaylorMade. Der Clubhouse Pass ist in drei Stufen erhältlich: als Clubhouse Pass (gratis), mit dem man in bestimmten Intervallen kostenlose Belohnungen freischalten kann, als Clubhouse Pass Premium (€9,99 pro Season), mit dem man Prämien für jeden Level erhält, und als Clubhouse Pass Premium Plus (€19,99 pro Season), mit dem man die ersten 20 Level überspringen und die entsprechenden Prämien erhalten kann.

Training für die TOUR – Der Trainingsmodus bietet verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, darunter die Schwung-Kalibrierung, Lektionen, Chip-Übungen, ein Übungsplatz und ein Putting-Green. Die umfangreichen Tutorials helfen Neulingen dabei, ins Spiel zu kommen, und geben erfahrenen Spieler:innen Tipps und Gelegenheiten, ihr Spiel zu verfeinern.

Mehrspieler-Vergnügen –Natürlich gibt es in PGA TOUR 2K23 auch eine Online-Mehrspieler-Komponente. In den Online Societies können Spieler:innen sich in eigenen Turnieren und kompletten Saisons mit Freund:innen messen, samt individueller Regeln und Teilnahmevoraussetzungen.

"Bei der PGA TOUR sind wir schon sehr gespannt auf die Veröffentlichung von PGA TOUR 2K23 mit Tiger Woods, Steph Curry, Michael Jordan und vielen weiteren PGA TOUR-Größen", erklärt Len Brown, PGA TOUR Chief Legal Officer und Executive Vice President, Licensing. "Es ist schön, dass die Fans im Spiel die PGA TOUR-Saison aus der Perspektive unserer Spieler:innen erleben und um den FedExCup kämpfen können."

Quelle: 2K