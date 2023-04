Bald greift John Cena in PGA TOUR 2K23 zum Schläger XBU MrHyde am Mo, 03.04.2023, 17:45 Uhr

Durch eine Zusammenarbeit, die niemand vorhergesehen hat, kommt John Cena ab dem 7. April als spielbarer Golfer in PGA TOUR 2K23. Der Coverstar von WWE 2K23, 16-fache WWE World Champion, Hollywood-Ikone und Rekorde aufstellende Philanthrop gesellt sich zu Michael Jordan und Steph Curry als eine der wenigen ausgewählten Persönlichkeiten mit Auftritten in mehreren 2K-Reihen. Cena tritt im Spiel, das laut Bleacher Report „das sich am besten spielende Golfspiel seit Jahren“ und „ein regelrechter Knaller“ ist, gegen eine Riege der besten Golfspieler des Planeten an, darunter Tiger Woods, Matthew Fitzpatrick, Tony Finau, Lexi Thompson, Xander Schauffele, Collin Morikawa und andere.



Der Mann, der „niemals aufgibt“ betritt die Tee-Box mit ausdauernder Muskelkraft, aber wie wird er sich auf den Fairways und Grüns machen, wo Präzision und Geschick wichtiger als Kraft sind? In einem Outfit in den vertrauten Farben rot, blau und weiß stellt sich Cena einer völlig neuen Herausforderung gegen die Top-Spieler der PGA TOUR auf verschiedenen und absolut herausfordernden Kursen. Spieler können als John Cena lokal gegen ihre Freunde antreten, oder auch online dank Crossplay-Unterstützung.

Quelle: 2K