Payne's Valley jetzt in PGA TOUR 2K23 verfügbar 21.03.2023

Payne’s Valley ist jetzt in PGA TOUR 2K23 zum Spielen verfügbar. Der erste, öffentlich zugängliche Kurs, der vom PGA TOUR 2K23-Coverstar und Executive Director Tiger Woods entworfen wurde, Payne’s Valley, liegt im majestätischen Ozarkgebirge in Missouri. Spieler können jetzt die malerischen Wasserfälle und Flüsse, Kalksteinfelswände, die weitläufigen Fairways und Greens sowie das berühmte 19. Loch „The Big Rock“ erleben.



2K gab ebenfalls bekannt, dass Nelly Korda im Verlauf dieses Jahres als spielbarer Profi in PGA TOUR 2K23 dabei sein wird. Nelly ist Major Champion, olympische Goldmedaillen-Gewinnerin und achtfache LPGA Tour-Siegerin. Die Nummer 2 der Weltrangliste gesellt sich zu Brooke Henderson, Lexi Thompson und Lydia Ko als weiblicher spielbarer Champion im Spiel. Kordas Scan-Session für PGA TOUR 2K23 kann man sich hier auf den Social-Media-Kanälen von PGA TOUR 2K ansehen.

Quelle: 2K