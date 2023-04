PGA TOUR 2K23 bietet euch jetzt den Spyglass Hill Kurs XBU MrHyde am Mi, 26.04.2023, 17:15 Uhr

Spieler, die auf der Suche nach einer wahren Herausforderung sind, können sich am Spyglass Hill Golfkurs versuchen, der ab sofort in PGA TOUR 2K23 verfügbar ist.



Der Spyglass Hill Golfkurs, der im malerischen Pebble Beach auf der kalifornischen Monterey-Halbinsel liegt, ist einer der Austragungsplätze des AT&T Pro-Am, zusammen mit dem Pebble Beach Golf Links. Spyglass Hill ist bekannt für seine widerspenstigen Dünen, atemberaubende Meeresblicke, den Del Monte Forest und das Santa Cruz Gebirge im Hintergrund, was ihn zu einem der am schwierigsten zu spielenden aber auch schönsten öffentlichen Golfplätze der Welt macht. Die Greens sind bekanntlich sehr anspruchsvoll mit einer Reihe von Geschwindigkeiten und Neigungen, die ein strategisches Vorgehen erfordern. Ein Online-Event, bei dem die Spieler*innen, den neuen Platz testen können, findet am Donnerstag, den 27. April statt.



Neue NBA-Ausrüstung in PGA TOUR 2K23 erscheint ist auch weiterhin immer von Freitag bis Donnerstag erhältlich, jede Woche neu bis zum 25. Mai. Diese Woche ist die Northwest Division dran, das heißt Ausrüstung der Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers und Utah Jazz wird von Freitag, dem 28. April bis Donnerstag, den 4. Mai, verfügbar sein. Die Ausrüstung – bestehend aus Oberteilen, Shorts, Kopfbedeckungen und Handschuhen – ist im Pro Shop erhältlich und kann am entsprechenden MYPLAYER ausgerüstet werden. Aktuell ist noch die Ausrüstung der Southeast Division, der Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic und Washington Wizards, bis Donnerstag, den 27. April, verfügbar.



Darüber hinaus sind neue Urban Accents Designelemente – einschließlich kleiner Mauthäuschen, Parkplatzzubehör, Pflanzengefäße und Gehwegplatten – ab sofort im Kurs-Editor, nur verfügbar in PGA TOUR 2K23, erhältlich. Weitere neue Inhalte, einschließlich der spielbaren Profi-Golferin Nelly Korda, werden bald verfügbar sein.

Quelle: 2K