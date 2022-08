PGA TOUR 2K23 enthüllt komplette Kursliste XBU MrHyde am Mi, 31.08.2022, 12:00 Uhr

2K hat heute die offiziell lizenzierten Kurse enthüllt, die in PGA TOUR 2K23 zur Verfügung stehen werden. Neben 17 Kursen, die bereits aus PGA TOUR 2K21 bekannt sind, gibt es auch drei neue Kurse: den Südkurs des Wilmington Country Club, den The Renaissance Club und den St. George’s Golf and Country Club. Die zwanzig Kurse laden die Spieler ein, ihre Schwungkünste zu zeigen und ihre Crews auf insgesamt 360 einzigartigen Fairways und Greens herauszufordern.



Um die Golfkurse präzise nachzubilden, nutzen 2K und HB Studios eine Kombination aus Drohnen-Luftbildern, Lidar-Daten, hochauflösender Fotografie und weiterem Material, das von den jeweiligen Golfplätzen zur Verfügung gestellt wird. So entsteht das bis dato authentischste PGA TOUR-Videospielerlebnis mit realistisch dargestellten Gebäuden, Beschilderungen, Hindernissen, Fairways, Greens und klimatischen Bedingungen. Kurse wie der Riviera Country Club, Austragungsort der Genesis Open, dem kürzlich von der PGA TOUR der Elevated-Status für die nächste Saison verliehen wurde, sind bis ins kleinste Detail eine Pracht.



Hier die komplette Kursliste von PGA TOUR 2K23:

Atlantic Beach Country Club

Bay Hill Golf Club & Lodge (Arnold-Palmer-Kurs)

Copperhead (Innisbrook)

Detroit Golf Club

East Lake Golf Club

Quail Hollow Club

Riviera Country Club

St George’s Golf and Country Club

The Renaissance Club

TPC Boston

TPC Deere Run

TPC Louisiana

TPC River Highlands

TPC San Antonio

TPC Sawgrass

TPC Scottsdale

TPC Southwind

TPC Summerlin

TPC Twin Cities und

Wilmington Country Club (Südkurs)



Nach Veröffentlichung des Spiels werden noch weitere offiziell lizenzierte Kurse – darunter der Pebble Beach Golf Club, Spyglass Hill sowie der Nord- und Südkurs von Torrey Pines – und neue, mit dem Kurs-Designer von PGA TOUR 2K23 erstellte Kurse gratis für alle Spieler und alle Plattformen zur Verfügung gestellt.

Quelle: 2K