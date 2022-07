Pen & Paper digital - in Pathfinder: Wrath of the Righteous XBU TNT2808 am Fr, 15.07.2022, 13:45 Uhr

Nach einigen Verschiebungen haben wir endlich ein festes Releasedatum - Pathfinder: Wrath of the Righteous soll es demnach am 29. September auf die Konsolen schaffen.

Das epische Rollenspiel wird sowohl in physischer als auch in digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One (PlayStation 5 und Xbox Series X / S via Abwärtskompatibilität) sowie für Nintendo Switch als Cloud-Version erhältlich sein.

Die "Enhanced Edition" von Pathfinder: Wrath of the Righteous wird die Standardversion für die Konsolenveröffentlichung sein. Außerdem können alle Besitzer der PC-Version das Update auf die "Enhanced Edition" am 8. September kostenlos herunterladen.

