Vierter DLC zu Pathfinder: Wrath of the Righteous erschienen XBU MrHyde am Do, 09.03.2023, 12:00 Uhr

Es gibt einen neuen Inhalt für das Spiel Pathfinder: Wrath of the Righteous von Owlcat Games. Der vierte DLC heißt "The Last Sarkorians" und stellt sich hier im neuen Trailer kurz vor.

Quelle: Koch Media