Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt Ende November seinen 5. DLC XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 17:00 Uhr

Owlcat Games enthüllte jetzt Lord of Nothing, den fünften von sechs geplanten DLCs für das beliebte CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. Lord of Nothing führt die Spieler an neue Orte, stellt ihnen neue Charaktere vor und lässt sie gegen neue Feinde antreten. Der DLC wird am 21. November 2023 gleichzeitig für PC und Konsolen erscheinen.



Lord of Nothing, der fünfte DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous, knüpft an den zweiten DLC Through the Ashes an und setzt die Geschichte von Sendri und Rekarth fort. Während immer mehr Fragmente des Geheimnisses hinter Sendris Verhalten in den unbarmherzigen Ländern aus Eis und Dunkelheit zu Tage kommen, tauchen zunehmend gefährlichere Feinde und Kreaturen des Bösen auf, die Golarion überfallen. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren, denn ein neuer Gefährte, merkwürdige neue Verbündete und sogar das Eingreifen des Kommandanten, des Avatars des Spielers aus der Hauptgeschichte, werden die Abenteuer auf dem Weg zur Wahrheit und allem, was dazu gehört, begleiten.

Quelle: Koch Media