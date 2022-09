Pathfinder: Wrath of the Righteous jetzt erhältlich XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 16:08 Uhr

Owlcat Games hat jetzt das Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous auf PlayStation 4 und Xbox One (PlayStation 5 und Xbox Series X/ S über Abwärtskompatibilität) sowie Nintendo Switch (via Cloud) veröffentlicht. Beim Kauf von Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Konsolen erhalten Spieler von Anfang an die Enhanced Edition, während alle Besitzer der PC-Version ein kostenloses Update auf die Enhanced Edition erhalten. Die Edition bietet Verbesserungen der Lebensqualität, zusätzliche hochstufige Inhalte für verschiedene mythische Pfade, einen Fotomodus und andere Funktionen und Verbesserungen. Ein Fotomodus für Konsolen wird kurz nach der Veröffentlichung per digitalem Update hinzugefügt.



Die Konsolenversion enthält alle bisher auf dem PC veröffentlichten kostenlosen DLCs; Premium-DLCs sind separat oder als Season Pass für PlayStation und Xbox erhältlich. Premium-Download-Inhalte für Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.



Käufer der physischen Ausgabe erhalten zusätzlich zu den vier separaten DLC-Sets ein Set von Aufklebern und das offizielle gedruckte Handbuch, das Neulingen das Pathfinder-Rollenspiel-Universum vorstellt und exklusive Artworks enthält. Die physische Ausgabe ist auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Quelle: Koch Media