Opening Cinematic zum Spiel Cris Tales XBU MrHyde am Fr, 18.06.2021, 14:15 Uhr

Publisher Modus Games und die Entwickler Dreams Uncorporated und SYCK haben nun die Eröffnungssequenz für das kommende Videospiel Cris Tales enthüllt. Der Cinematic Trailer, der im Play For All E3 Showcase von GameSpot gezeigt wurde, wirft einen Blick auf die Widersacher, die sich Crisbell und ihrer Gruppe auf ihrem Zeitreise-Abenteuer zur Rettung der Bewohner von Crystallis in den Weg stellen. Auf ihrer Reise wird Crisbell mit schwierigen Entscheidungen, atemberaubenden Kämpfen und herzzerreißenden Wendungen konfrontiert, die nicht einmal ein Zeitreisender vorherahnen könnte.

Quelle: Modus Games