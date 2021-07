Cris Tales bietet ab sofort Zeitreisen XBU TNT2808 am Di, 20.07.2021, 16:00 Uhr

Ein wenig in der Zeitreisen klingt nach perfekter Feierabendunterhaltung? Dann könnte euch das JRPG Cris Tales sicher gefallen. Und wenn ihr den Download jetzt unter anderem auf der Xbox One oder Xbox Series X/S startet, könnt ihr sicher heute nach der Arbeit direkt loslegen.

Bei dem Spiel handelt es sich um eine Liebeserklärung an JRPGs, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig auf dem Bildschirm passieren. Dreams Uncorporated, die Entwickler, haben sich dabei von dem eigenen Land, Kolumbien, bei Architektur und Szenerie inspirieren lassen.

Euch erwarten also bunte und handgezeichnete Grafiken, fantasiereicher Baustil und vieles mehr. Crisbell, der Protagonist des Spiels, besitzt erstaunliche Fähigkeiten, um zwischen den Epochen springen zu können. So helfen wir am Ende Königreich und Bürgern oder greifen Feinde überraschen an.

Schaut euch doch mal den Trailer an und wenn euch gefällt, was ihr seht, schmeißt den Download an...

Quelle: Modus Games