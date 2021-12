Cris Tales bringt neue Dungeons, Charaktere und Story-Inhalte XBU MrHyde am Fr, 24.12.2021, 12:50 Uhr

Habt ihr schon das kürzlich erschienene, kostenlose Update von Cris Tales entdeckt? Enthalten sind neue Dungeons, das Kolosseum, in dem Spieler ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen können, sowie die neue Spielfigur Adri. In einer eigenen Geschichte muss sie sich mit ihren Robotertechniken gegen allerlei Feinde behaupten, die sich ihr in den Weg stellen.

Quelle: Modus Games