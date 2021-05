Cris Tales kann nun vorbestellt werden XBU MrHyde am Mi, 26.05.2021, 10:30 Uhr

Das JRPG Cris Tales erscheint im Juli und kann jetzt bereits für Xbox One und Xbox Series X|S hier im Microsoft Store vorbestellt werden. Cris Tales ist ein JRPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Die Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen.

Quelle: Modus Games