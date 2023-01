Gut fünf Wochen vor der Veröffentlichung von Scars Above hat der serbische Entwickler Mad Head Games einen Einblick in den kreativen Prozess hinter dem Titel gegeben. Das erste "Making Of"-Video beleuchtet den Designprozess. Darin erläutern führende Mitglieder des Entwicklerteams die Ideen, die Mechanik und die Ausführung von Kunst, Design und Umgebung in Scars Above.

Quelle: Primer Matter