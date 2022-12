Gameplay-Video zu Scars Above

Wir wollen euch noch den ersten Gameplay-Trailer nachreichen, denn es zu Scars Above bei den Game Awards gab. Scars Above erscheint am 28. Februar 2023 für PC und Konsolen.



In Scars Above schlüpfen die Spieler in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, einer Astronautin und Wissenschaftlerin, die ausgesandt wurde, um ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde – der Metaeder- zu erforschen, das im Orbit der Erde auftaucht. Die Dinge laufen nicht wie geplant. Der Metaeder zieht Kate und ihr Team quer durch den Weltraum auf einen mysteriösen extrasolaren Planeten, wo sie allein auf einer fremden und feindlichen Welt aufwacht. Entschlossen zu überleben, macht sie sich auf den Weg, um ihre Crew zu finden und das Geheimnis hinter den Geschehnissen zu lüften.



Die Spieler müssen ihre Umgebung untersuchen, die außerirdische Fauna und Flora des gefährlichen extrasolaren Planeten scannen und analysieren und dann die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um verschiedene Elementarwaffen, Gadgets und Verbrauchsgüter herzustellen. Sie müssen sich auch auf diese offensiven und taktischen Mittel verlassen, die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen und die Schwächen monströser Kreaturen ausnutzen, um zu überleben. Zugleich müssen sie gleichzeitig versuchen, das Geheimnis einer uralten außerirdischen Zivilisation zu lüften und die Wahrheit darüber aufzudecken, was mit Kate und ihrem Team geschehen ist.

