Wir stellen euch hier Scars Above in unserem Testbericht vor, zudem haben wir hier den offiziellen Launch-Trailer zum Sci-Fi Third-Person-Action-Adventure für euch. Scars Above wurde vom serbischen Entwickler Mad Head Games entwickelt und von Prime Matter veröffentlicht. Spielende schlüpfen in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, die entführt wird und sich auf einer surrealen und gefährlichen Welt verirrt.

Quelle: Primer Matter