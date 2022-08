Neuer Shooter Scars Above für 2023 vorgestellt XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 12:30 Uhr

Mit Scars Above wurde jetzt auf der gamescom ein neuer Sci-Fi-Third-Person-Shooter vom serbischen Entwickler Mad Head Games und von Prime Matter vorgestellt. Der Titel, der sich bereits seit einiger Zeit in Entwicklung befindet, soll Anfang 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.



Weitere Informationen und der Reveal-Trailer:



Die Handlung

Ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde taucht in der Erdumlaufbahn auf und verblüfft die ganze Welt; die Menschheit nennt es "Das Metahedron". Das Sentient Contact Assessment and Response Team (SCAR) - bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren - wird entsandt, um es zu untersuchen.

Allerdings verlaufen die Dinge nicht wie geplant, und das Metahedron transportiert das Team quer durch den Weltraum auf einen mysteriösen extrasolaren Planeten. Die Spieler übernehmen die Rolle von Dr. Kate Ward - einem SCAR-Mitglied - die benommen und allein in einer fremden, feindlichen Umgebung aufwacht. Entschlossen zu überleben, macht sie sich auf den Weg, um ihre Mannschaft zu finden und das Geheimnis hinter den Geschehnissen zu lüften.



Überleben - entgegen alle Widerstände

Kate ist Astronautin und Wissenschaftlerin - keine Soldatin - aber sie ist einfallsreich und entschlossen, alles zu tun, um zu überleben. Mit einer Kombination aus Fernkampfwaffen, Geräten, Verbrauchsmaterialien und Nahkampfangriffen muss man die Ausdauer verwalten, während man rennt, ausweicht, Schwachstellen ausnutzt und effektive Taktiken entdeckt, um Gegner auf dem feindlichen Planeten zu besiegen. Auch die Kombination von verschiedenen Elementarangriffen ist eine gute Methode, um zu überleben. Crafting: Gegenstände und Gadgets bieten hilfreiche Tools, mit denen sich Kate gegen die unzähligen Bedrohungen auf diesem Exoplaneten wehren kann.



Erkunden eines geheimnisvollen Exoplaneten

Spieler tauchen ein in ein sorgfältig ausgearbeitetes Abenteuer, das von Science-Fiction-Klassikern inspiriert ist. Sie erforschen eine außerirdische Welt mit unzähligen Bedrohungen, wunderschönen Landschaften und Ruinen, die auf eine uralte, aber fortschrittliche Zivilisation hindeuten – die aber irgendwie verschwunden ist.

Außerdem warten verschiedene Biome wie Sumpfgebiete, eisige Einöden, unterirdische Höhlen und außerirdische Anlagen - alle mit ihren eigenen Herausforderungen, Feinden, Geheimnissen und Umweltgefahren.



Eine außerordentliche Forschungsreise

Kate ist Wissenschaftlerin durch und durch und sie nutzt ihr wissenschaftliches Fachwissen, um Informationen aus ihrer Umgebung zu extrahieren, indem sie Artefakte, Materialien und Kreaturen scannt, um mehr über ihre Merkmale, Eigenschaften und Schwächen zu erfahren.

Während Kate die Umgebung erkundest, führt sie Analysen durch und gewinnt Erkenntnisse, die es ihr ermöglichen, neue Gadgets und Waffen herzustellen und Fähigkeiten in den Xenobiologie- und Ingenieursbäumen freizuschalten.



Kampf gegen herausfordernde Monster

Gruselige Gegner-Designs - mit unterschiedlichen Strategien und Taktiken - halten die Begegnungen frisch und zwingen die Spieler, kreative Wege zu finden, um sie zu besiegen.

Quelle: Primer Matter