Neuer DLC für den Bus Simulator 21 steht bereit XBU MrHyde am Mi, 30.03.2022, 10:00 Uhr

Mit dem neuen IVECO Bus Pack DLC dürfen sich Busenthusiasten auf Nachschub für ihre Flotte im Bus Simulator 21 von stillalive studios und astragon Entertainment freuen. Das Zusatzpaket beinhaltet gleich drei zusätzliche Busmodelle des europäischen Herstellers IVECO BUS und steht ab sofort in den digitalen Stores zur Abfahrt bereit:



Der mit 4 Türen und 3 Achsen ausgestattete IVECO BUS CREALIS E-Gelenkbus besticht nicht nur durch sein elegantes und hochmodernes Design, sondern auch durch seine umweltfreundliche Effektivität und bietet reichlich Platz für Passagiere.



Für Strecken mit weniger Passagieraufkommen steht unterdessen der 3-türige und mit 2 Achsen ausgestattete IVECO BUS E-WAY by HEULIEZ Elektrobus bereit – ganz nach dem Motto „Innovative Bus-Lösungen für eine Mobilität mit Qualität“.



Als dritten Bus des Pakets, dürfen sich Busliebhaber:innen zudem über den von der treuen Spielergemeinde vielfach gewünschten IVECO BUS CROSSWAY LE freuen – ein mit 3 Türen und 2 Achsen ausgestatteter Überlandbus, der sich hervorragend für Fahrten in die Außenregionen der Stadt eignet.

Quelle: astragon Entertainment