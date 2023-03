Infos zum Bus Simulator 21 Update XBU MrHyde am Mo, 06.03.2023, 14:30 Uhr

Unter dem Motto Bus Simulator 21 Next Stop geht das Simulationsspiel von Publisher astragon Entertainment und dem stillalive studios Entwicklerteam im 2. Quartal 2023 in die nächste Runde. Busliebhaber dürfen sich hierbei nicht nur auf ein umfassendes Update samt zahlreichen Spielverbesserungen und einem brandneuen Spielmodus, sondern zudem auch auf eine große, kostenlose offizielle Kartenerweiterung samt zahlreichen neuen Aufträgen sowie dedizierte Versionen für PS5 und Xbox Series X|S freuen. Neueinsteiger lockt unterdessen die neue Gold Edition samt allen bisher erschienenen DLCs.



Großes Update mit Spielverbesserungen und neuem Karriere-Modus

Mit dem großen Bus Simulator 21 Next Stop-Update für das Hauptspiel dürfen sich Busliebhaber:innen nicht nur auf zahlreiche Spiel-, KI- und sonstige Detailverbesserungen freuen. Zudem erwartet die Spieler:innen ein komplett neuer Spielmodus: Der neue Karriere-Modus vereint den bekannten Sandbox-Modus mit dem Wirtschaftssystem des Spiels. Anstatt sich durch das Erfüllen der Missionen erst alles Stück für Stück freischalten zu müssen, stehen Spieler:innen hierbei von Beginn des Spiels an alle Bushaltestellen und Busmodelle zur Auswahl, sodass ihnen beim Aufbau des eigenen Busunternehmens keine Grenzen mehr gesetzt sind – soweit sie mit ihrem Startkapital gut wirtschaften, Strecken erfolgreich einrichten und befahren, ihre Busflotte geschickt ausbauen und sich so zum erfolgreichen Nahverkehrsunternehmen hocharbeiten!



Dedizierte Versionen für PlayStation5 und Xbox Series X|S

Gemeinsam mit dem Bus Simulator 21 Next Stop-Update werden erstmals auch dedizierte Versionen für PlayStation5 und Xbox Series X|S verfügbar sein – samt verbesserter Grafik, Haptic Feedback und Adaptive Trigger-Support auf PS5, 4K-Auflösung auf PS5 und Xbox Series X und weiteren für die jeweiligen Konsolen spezifischen Optimierungen. Für Besitzer:innen der PS4 oder Xbox One-Version des Spiels wird das Upgrade für die jeweils neuere Konsolenversion auf den entsprechenden Plattformen kostenlos zum Download bereitgestellt!



Release der PC-Version im Epic Games Store und Microsoft Store samt Crossplay auf PC

Eine weitere Neuerung: Zeitgleich mit dem großen Next Stop-Update wird der Bus Simulator 21 nicht mehr nur im Handel, auf Steam, dem PlayStation Store und dem Xbox Store, sondern zudem erstmals auch für PC im Epic Games Store sowie dem Microsoft Store verfügbar sein. Für PC-Spieler:innen gilt: Alle PC-Versionen des Spiels sind Crossplay-tauglich, sodass PC-Spieler:innen gemeinsam im Multiplayer zur Tat schreiten können - egal, ob sie den Bus Simulator 21 für PC im stationären Handel, über Steam, den Epic Games Store oder den Microsoft Store erworben haben!



Kostenlose offizielle Kartenerweiterung für alle Besitzer:innen des Spiels

Als weiteres Highlight erscheint zeitgleich mit dem Next Stop-Update auch die große und von Fans des Spiels bereits sehnsüchtig erwartete offizielle Kartenerweiterung als kostenloser DLC in den digitalen Stores. Spieler:innen dürfen sich auf den Zugang zu einem riesigen, neuen Gebiet im Norden der US-amerikanischen Karte „Angel Shores“ freuen. Neben zahlreichen neuen Kampagnen-Missionen erwartet sie im bergigen Naturschutzgebiet samt seinen idyllischen Seen, Wäldern und Dörfern auch noch ein komplett neues Feature: Wildwechsel! Bei den Fahrten durch die beindruckenden Landschaften ist also stets besondere Vorsicht geboten!



Gold Edition und Gold-Upgrade vereinen das Hauptspiel samt allen bisher erschienenen DLCs

Mit der Bus Simulator 21 Next Stop - Gold Edition dürfen sich frische Busliebhaber:innen unterdessen auf das Rundum-Glücklich-Paket freuen. Die Gold Edition wird im 2. Quartal 2023 sowohl digital als auch im Handel verfügbar sein und beinhaltet neben dem Bus Simulator 21 auch alle bisher erschienenen kostenpflichtigen DLCs zum Spiel – inkl. dem MAN Bus Pack, dem IVECO BUS Bus Pack, dem VDL Bus Pack, dem USA Skin Pack, dem Angel Shores Insider Skin Pack und dem Protect Nature Interior Pack. Wer das Hauptspiel bereits besitzt, kann die Zusatzinhalte alternativ auch gebündelt in Form des Bus Simulator 21 Next Stop - Gold Upgrade auf den digitalen Plattformen erwerben. Alle weiteren kostenlosen Bonus-DLCs zum Spiel stehen natürlich weiterhin zum kostenlosen Download auf den jeweiligen digitalen Plattformen bereit.

Quelle: astragon Entertainment