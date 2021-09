Bus Simulator 21 für Xbox verfügbar XBU MrHyde am Mi, 08.09.2021, 12:30 Uhr

Mit dem Bus Simulator 21 von stillalive studios und astragon Entertainment steht ab sofort die umfangreichste Busfahr-Spielerfahrung im Handel sowie in den digitalen Stores zur Abfahrt bereit. Hier sind der Release Trailer und weitere Infos für euch:



Mit 30 offiziell lizenzierten Bussen von 10 weltweit bekannten Marken wie Mercedes-Benz, Volvo, Scania, BYD, Alexander Dennis, Blue Bird, Grande West, Setra, IVECO BUS und MAN steht Busfans eine nie dagewesene Vielfalt an Busmodellen zur Auswahl – inklusive Stadtbussen, Gelenkbussen und erstmals auch E-Bussen sowie ein Doppeldecker!



Zwei Karten, Multiplayer und ein noch freierer Open-World-Ansatz!



Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Bus Simulator 21 zudem gleich zwei riesige, lebendige Karten: Die nordamerikanisch inspirierte Stadt „Angel Shores“ und die aus dem Vorgänger bekannte europäische Stadt “Seaside Valley” inklusive der Gebiete der offiziellen Kartenerweiterung. Beide Karten warten mit einem noch freieren Open-World-Ansatz auf, der die Spieler:innen zum Erkunden einlädt: zum Beispiel um dem Bushändler direkt in der Spielwelt einen Besuch abzustatten oder sich auf die Suche nach versteckten Geheimnissen zu begeben – sei es alleine oder im kooperativen Mehrspielermodus mit bis zu drei weiteren Mitspieler:innen.



Eine weitere Neuerung stellt der fließende Tag- und Nachtwechsel samt dynamischem Wetter dar. Außerdem erhalten Spieler:innen erstmals die Möglichkeit, auf Komfortfunktionen wie Schnellreisen zu allen wichtigen Punkten der Karte zuzugreifen, die Zeit zu einem beliebigen Punkt vorzuspulen, und die Busse ihrer Mitspieler:innen und der angestellten oder KIs zu übernehmen. Frei nach dem Motto „Weniger Zeit in Menüs und mehr Zeit auf der Straße“ steht es den Spieler:innen frei, ob sie diese Optionen über das Kartenmenü oder direkt aus der Spielwelt heraus nutzen möchten.



Erweiterte Management-Features!



Spieler:innen, denen das Busfahren alleine nicht genug ist, dürfen sich zudem über zahlreiche weiterentwickelte Management-Funktionen freuen, die auf Wunsch für noch mehr Spieltiefe sorgen. So lassen sich im Bus Simulator 21 nicht nur völlig frei eigene Routen erstellen, sondern es kann erstmals auch tiefergreifendes Mikromanagement betrieben werden, um so das Einkommen des eigenen Nahverkehrsunternehmens weiter zu optimieren: Angefangen beim Aufsetzen detaillierter Fahrpläne samt Stoßzeiten, bis hin zur effizienten Routenplanung unter dem Gesichtspunkt des wechselnden Passagieraufkommens zu unterschiedlichen Tageszeiten.



Spannende Herausforderungen und Zufallsereignisse!



Während der Busfahrten erwartet die Spieler:innen reichlich Abwechslung. Neben der Vielfalt an unterschiedlichen Busmodellen mit unterschiedlichem Fahrverhalten sorgen herausfordernde Verkehrssituationen – wie z.B. enge Straßen, Gegenverkehr, Serpentinen, Busbahnhöfe, Nachtfahrten, Baustellen, Überlandfahrten, Schlaglöcher, Staus, Verkehrshindernisse und Bremsschwellen – dafür, dass Busfahrer:innen immer wieder aufs Neue ihr Geschick unter Beweis stellen dürfen. Zudem sollten Zufallsereignisse wie Verschmutzungen des Innenraums, Spezialwünsche der Passagiere, Schwarzfahrende, laute Musik und zugeparkte Einfahrtbuchten der Bushaltestellen natürlich nicht unbeachtet bleiben.



Zahlreiche Optionen zur Anpassung der Busse und Spielercharaktere!



Damit das Busunternehmen der Spieler:innen ganz nach ihren Wünschen im vollen Glanz erstrahlt, dürfen umfangreiche Optionen zur Gestaltung der Busse, des eigenen Charakters sowie der Uniform des Unternehmens natürlich nicht fehlen. So lassen sich Busse nicht nur farblich frei gestalten, sondern können auch mit einer großen Auswahl an Aufklebern, Komplettlackierungen und Werbungen verziert werden. Der neue Charaktereditor wartet unterdessen mit mehr als 15.000 Gestaltungskombinationen auf, mit denen sich das Aussehen der Busfahrer:innen in Punkto Körperbau, Kleidung, Hautfarbe, Frisur, Accessoires usw. nach Belieben anpassen lässt.



Angel Shores Insider Skin Pack DLC als kostenloser Download in der Releasewoche!



Wem das alles noch nicht genug ist und wer sich noch mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung seiner Busflotte wünscht, darf sich während der Releasewoche über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Im Zeitraum vom 07.09. bis 13.09.2021 steht der Angel Shores Insider Skin Pack-DLC mit 10 zusätzlichen Skins für alle Käufer:innen des Spiels zum kostenlosen Download auf Steam™, im PlayStation® Store sowie im Microsoft Store bereit!



Extended Version mit spannenden Bonusinhalten!



Es sollen noch mehr Busse und Gestaltungsoptionen dabei sein? Dann bietet die ausschließlich als digitale Downloadversion erhältliche Bus Simulator 21 – Extended Edition gleich ein ganzes Paket an verlockenden Zusatzinhalten: Das MAN Bus Pack mit einem brandneuen MAN Lion‘s City 12 Stadtbus sowie drei zusätzliche MAN-Interiors zur Anpassung der Innenräume der MAN-Busse!



Egal, für welches Angebot sich Spieler:innen beim Kauf entscheiden: Alle in den diversen Angebotsaktionen enthaltenen Zusatzinhalte sind zudem auch als separate DLCs in den digitalen Stores erhältlich. So kann sich jeder Spieler und jede Spielerin völlig frei ihr Wunschpaket schnüren.

Quelle: astragon Entertainment