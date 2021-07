Bus Simulator 21 erhält größte Busflotte XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 14:00 Uhr

Zumindest, wenn es um die eigene Seriengeschichte geht, erhält der Bus Simulator 21 die größte Busflotte. Ganze 30 offiziell lizensierte Busse zehn weltweit bekannter Marken haben es in das Spiel geschafft, das am 07. September unter anderem für die Xbox One zu einem Preis von 49,99 € erscheinen wird.

Gleich zwei Karten werden wir befahren können. Angel Shores ist an eine US-amerikanische Großstadt angelehnt, während Seaside Valley eine fiktive Stadt in Europa darstellt. Wir müssen aber gar nicht allein fahren - auch im kooperativen Multiplayer können wir die Busse zum Ziel fahren.

Welche Features uns erwarten und vor allem welche Busse genau enthalten sind, erfahren wir in der Pressemeldung:

10 weltweit bekannte Marken: Mercedes-Benz, Volvo, Scania, BYD, Alexander Dennis, Blue Bird, Grande West, Setra, IVECO BUS und MAN

30 offiziell lizenzierte Busse – inkl. Stadtbusse, Gelenkbusse, E-Busse und einem Doppeldecker

Zwei riesige Karten - US- und europäisches Setting

Zahlreiche neue, überarbeitete und erweiterte Features

Verbesserter Open-World-Ansatz

Kooperativer Multiplayer-Modus

Erscheint am 07.09.2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird auch auf den Konsolen der neuen Generation fahrtüchtig sein

Übersicht der enthaltenen Marken und Busmodelle:

Alexander Dennis Ltd.:

Enviro200 (Stadtbus)

Enviro500 (Doppeldecker)

Blue Bird:

SIGMA 12m (Stadtbus)

BYD:

BYD eBus 12m (E-Bus)

BYD eBus 18m (E-Gelenkbus)

IVECO BUS:

IVECO BUS Urbanway 12m (Stadtbus)

IVECO BUS Urbanway 18m (Gelenkbus)

Grande West:

Vicinity 30ft (Stadtbus)

Vicinity 35ft CNG (Stadtbus)

MAN:

Lion’s City (Stadtbus)

Lion’s City CNG (Gelenkbus)

Lion’s City Stadtbus (Stadtbus)

Lion’s City G (Gelenkbus)

Lion’s City L (Stadtbus)

Lion’s City M (Stadtbus)

Lion’s City 18 (Gelenkbus)

Mercedes-Benz:

Citaro (Stadtbus)

Citaro K (Stadtbus)

Citaro G (Gelenkbus)

CapaCity (Gelenkbus)

CapaCity L (Gelenkbus)

eCitaro (E-Bus)

eCitaro G (E-Gelenkbus)

Scania:

Citywide LF 12m (E-Bus)

Setra:

Setra S 412 UL (Überlandbus)

Setra S 416 LE business (Überlandbus)

Setra S 417 UL business (Überlandbus)

Setra S 418 LE business (Überlandbus)

Volvo:

7900 Electric

7900 Electric (Gelenkbus)

Quelle: Astragon