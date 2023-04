Bus Simulator 21 Next Stop kommt früher als erwartet XBU MrHyde am Mo, 03.04.2023, 17:30 Uhr

Publisher astragon Entertainment und das stillalive studios Entwicklerteam freuen sich, das vorverlegte Releasedatum für Bus Simulator 21 Next Stop anzukündigen: Das große Next Stop-Update, die kostenlose offizielle Kartenerweiterung, die dedizierten Versionen für PS5 und Xbox Series X|S sowie die Bus Simulator 21 Next Stop - Gold Edition werden eine Woche früher als ursprünglich angekündigt erscheinen. Der neue Releasetermin ist der 16. Mai 2023.

Quelle: astragon Entertainment