NBA-Star Stephen Curry kommt zu PGA TOUR 2K23 XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:45 Uhr

PGA TOUR 2K23 dreht die Star-Power auf und bringt Stephen Curry als spielbaren Golfer. Der vierfache NBA Champion, 2022 Finals MVP und achtfache All-Star, der in weiten Kreisen als der beste NBA-Werfer in der Geschichte der NBA gilt, hat jede Menge Auszeichnungen auf dem Court.



Wenn er nicht tief in Dreiern versinkt, versenkt er Putts auf dem Golfkurs, denn als begeisterter Golf-Fan ist er eine willkommene Ergänzung der PGA TOUR 2K23-Pros. Stephen Curry wird bei Veröffentlichung allen Spielern als kostenloser Download zur Verfügung stehen, ausgestattet mit einer einstellbaren, markanten Under Armour Curry Iso-Chill Golfkappe, Charged Curry SL-Schuhen, Curry Polar-Poloshirt und Curry Limitless-Shorts.





Aber Curry ist nicht der Einzige, der vom Hartholzboden aufs Grün wechselt. Auch die Basketball-Legende Michael Jordan wird beim Start des Spiels allen zur Verfügung stehen, die die PGA TOUR 2K23 Standard Edition vorbestellen oder die Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition kaufen. Jordan ist im Michael Jordan Bonus Pack enthalten. Die Spieler können die beiden Basketballgrößen in Exhibition-Spielen lokal oder online gegeneinander antreten lassen, um herauszufinden, welcher Hoops-Star die größere Golflegende ist, oder es mit einem Elite-Team aus PGA TOUR-Profis aufnehmen, darunter Tiger Woods, Xander Schauffele, Tony Finau, Brooke Henderson, Lydia Ko und andere.

Quelle: 2K