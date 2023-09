NBA 2K24 ist weltweit erhältlich XBU MrHyde am Fr, 08.09.2023, 16:00 Uhr

2K gab heute bekannt, dass NBA 2K24 ab sofort weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich ist. Durch innovative Updates können die Fans hautnah in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Basketball-Kultur eintauchen. Dabei legt NBA 2K24 den Fokus auf noch mehr Realismus und Wettbewerb und führt Neuerungen ein wie die immersive ProPLAY-Technology, Crossplay für New Gen und vieles mehr.



"NBA 2K24 ist ein ganz besonderes Spiel für uns, weil wir die Ehre haben, mit Kobe Bryant einen der größten Basketballer aller Zeiten zu feiern und außerdem noch den 25. Geburtstag der Reihe", erklärt Greg Thomas, President von Visual Concepts. "Mit der ProPLAY-Technologie, die das bis dato authentischste und realistischste NBA 2K-Gameplay ermöglicht, ist eine neue 2K-Ära angebrochen. NBA 2K24 führt mit unglaublicher Liebe zum Detail auch Updates für unsere beliebten Modi ein, die Gamer und Basketball-Fans gleichermaßen begeistern werden."

Quelle: 2KSports