NBA 2K24 bietet das neue In-Season-Turnier XBU MrHyde am Mo, 06.11.2023, 15:50 Uhr

2K kündigte heute das neue In-Season-Turnier der NBA für die Modi 'Mein TEAM', 'Meine KARRIERE' und 'Meine NBA' von NBA 2K24 an. Ab dem 3. November können Teams in den 'Tournament Nights' gegeneinander antreten. Der erste NBA-Cup-Champion wird am 9. Dezember in Las Vegas gekrönt. Für höchstmögliche Authentizität folgt das In-Season Tournament in NBA 2K24 dem Regelwerk und Format der realen NBA.



Die Fans können das Turnier in folgenden Modi erleben:

In Meine KARRIERE (New Gen) können die Spieler:innen ihrem Team dazu verhelfen, den ersten NBA Cup in der Geschichte der Liga zu gewinnen, mit demselben Regelwerk und Format wie in der NBA.

Mein TEAM führt die 'NBA Tournament Battles' ein, die neue tägliche Belohnungen und Herausforderungen bieten.

In Meine NBA (New Gen) können Spieler:innen das In-Season-Turnier über die Moderne Ära aufrufen.

Quelle: 2KSports