Das wird neu in den Seasons von NBA 2K24

Die Seasons in NBA 2K24 entwickeln sich weiter, mit zwei Updates kommen neue Möglichkeiten hinzu, in den je sechs Wochen zu spielen und Belohnungen zu verdienen. Durch die Einführung eines vereinheitlichten Fortschrittspfads für Mein TEAM und Meine KARRIERE können Spieler den Wert ihrer im Spiel verbrachten Zeit maximieren. Neben dem üppigen kostenlosen Belohnungserlebnis, das die Fans kennen und lieben, bietet NBA 2K24 jetzt auch Premium-Optionen beim Season Pass für alle, die beim Hochleveln in jeder Season noch mehr Belohnungen verdienen möchten.



Das saisonale Fortschrittssystem belohnt die investierte Zeit noch stärker

Die Seasons in NBA 2K24 bieten ein neues vereinheitlichtes Fortschrittssystem, das Meine KARRIERE und Mein TEAM zu einem linearen Belohnungssystem kombiniert. Im Laufe einer Season verdienen die Spieler bei jedem Levelaufstieg eine kostenlose Belohnung aus beiden Modi. Durch das neue saisonale Fortschrittsystem können die Spieler jetzt entscheiden, wie sie ihre Belohnungen verdienen möchten, mit neuen Freiheiten, alles zu erkunden, was NBA 2K24 zu bieten hat – ohne dabei den eigenen Fortschritt zu verlangsamen.



Neue Season Pass-Optionen bieten mehr Belohnungen

Neben dem kostenlosen Seasons-Erlebnis, das 2K-Spieler bereits kennen, jetzt auch mit Cross-Fortschritt, bietet NBA 2K24 zwei neue Premium-Optionen beim Season Pass: Pro und Hall of Fame. Spieler, die die Pro- oder Hall of Fame-Variante des Season Pass kaufen, können noch mehr Belohnungen verdienen, während sie sich durch die Level 1 bis 40 spielen. Jede Season kann man die Season Pass-Option wählen, die am besten zur eigenen Reise auf dem Court bis Level 40 passt:

Kostenloses Belohnungs-Erlebnis (GRATIS) – Das kostenlose Erlebnis steht auch weiterhin allen Spieler:innen offen und bietet das gewohnte Qualitätserlebnis, das man von NBA 2K Seasons erwartet, jetzt aber mit dem Vorteil des vereinheitlichten Fortschritts. Spieler:innen haben die Gelegenheit, bis zu 80 Level-Belohnungen zu verdienen, wenn sie im Spiel alle 40 Level-Belohnungen für die Modi Meine KARRIERE und Mein TEAM freischalten.

Pro Pass (€9,99)*- Der Pro Pass bietet die Möglichkeit, 40 weitere Premium-Level-Belohnungen zu verdienen, dazu kommen zusätzliche virtuelle Währung und MTP-Belohnungen, die man im Verlauf der Season verdienen kann. Mit dem Pro Pass wird eine Premium-Level-Belohnung für jeden erreichten Level freigeschaltet. Spieler:innen erhalten außerdem sofort nach dem Kauf vier Season Pass-Belohnungen. Für €9,99 kann man vom Pro Pass auf den Hall of Fame Pass aufrüsten, das Pass-Upgrade ist zu jedem Zeitpunkt der Season möglich.

Hall of Fame Pass (€19,99)* - Der Hall of Fame Pass enthält alles aus dem Pro Pass und mehr. Der Hall of Fame Pass beinhaltet eine zusätzliche Season Pass-Belohnung, zusammen also insgesamt fünf Season Pass-Belohnungen, einen 15%-EP-Booster für die gesamte Season, 10 Level-Sprünge, die sofort auf die Season-Belohnungen angerechnet werden und mehr.

