Kobe Bryant ist Coverstar für NBA 2K24 XBU MrHyde am Mi, 19.07.2023, 14:30 Uhr

2K gab vor einigen Tagen bereits bekannt, dass Kobe Bryant der Coverstar für NBA 2K24 sein wird. Das Basketballspiel wird am 8. September weltweit auf allen Plattformen veröffentlicht und bietet zudem Crossplay-Kompatibilität für Xbox Series X|S und PS5. Hier sind weitere Informationen für euch:



"Während wir mit Kobe Bryant das 25-jährige Jubiläum von NBA 2K feiern, zelebrieren wir ebenso sein Vermächtnis und seine generationenübergreifende Wirkung auf den Basketball-Sport", so Greg Thomas, President von Visual Concepts. "NBA 2K24 ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der Reihe, sondern stellt mit einem innovativen Technologiesprung und von der Community gewünschten Funktionen wie Crossplay die Weichen für die Zukunft."



Zu Ehren von Kobes Rückkehr auf ein Cover von NBA 2K können die Spieler:innen im Modus Mamba Moments die Mamba-Mentalität in sich wachrufen. Sie erleben Kobes bewegendste Leistungen und seinen Aufstieg vom jungen Basketball-Phänomen zu einem der größten Spieler aller Zeiten. Darüber hinaus führt NBA 2K24 mit ProPLAY eine bahnbrechende Technologie ein, die reale NBA-Aufzeichnungen auf das Gameplay von NBA 2K24 überträgt. ProPLAY generiert Animationen und Bewegungen auf Basis des NBA-Geschehens auf dem Court und läutet damit auf PS5 und Xbox Series X|S eine neue Generation an Authentizität ein. Weitere Details zu Mamba Moments und ProPLAY werden im Laufe des Sommers enthüllt.



NBA 2K24 wird es in drei Editionen und verschiedenen digitalen und physischen Formaten geben: eine Kobe Bryant Edition, eine legendäre Black Mamba Edition und eine brandneue, exklusive 25th Anniversary Edition mit einem 12-Monats-Abo des NBA League Pass. Alle Editionen von NBA 2K24 sind ab sofort vorbestellbar.

Quelle: 2KSports