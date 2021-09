Nächste Multiplayer-Preview zu Halo Infinite steht an - und ihr könnt definitiv teilnehmen XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 20:00 Uhr

Der nächste Halo Infinite Flight steht an, wir bekommen wieder die Möglichkeit, vorab in den Multiplayer einzutauchen - und ihr auch! Los geht es am 24. September, vermutlich wird am Sonntag, den 26. September auch schon wieder Schluss sein.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.



Don’t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p — Halo (@Halo) September 9, 2021

Wie ihr vielleicht aus dem Tweet herauslesen könnt: Um teilzunehmen, müsst ihr euch bis zum 13. September vollständig als Halo Insider registriert haben. Wir ihr das macht, haben wir euch bereits in einem Newsbeitrag mitgeteilt - zur Sicherheit gibt es aber auch noch ein passendes Video von 343 Industries persönlich.

Und was erwartet euch nun? Vermutlich ein paar Serverzusammenbrüche - aber das ist was Positives, schließlich will man Kapazitäten testen, damit zum Launch am 08. Dezember alles glatt läuft. Aber natürlich wartet auch Action auf euch, die Bots sind beispielsweise zurück, ebenso die Academy und ein "Training Mode", perfekt, falls ihr das erste Mal in Halo Infinite einsteigen wollt.

Fokus soll aber auf Arena PVP-Kämpfen liegen, inklusiver neuer Map und auch einiger Objective-Modi. Zuletzt soll auch Big Team Battle auf dem Plan stehen!

And ICYMI: Bots will be back (with some improvements), Academy will return some updates and the addition of "training mode", and there will be a much bigger focus on Arena PVP this time including a new map and some objective modes. BTB is also on the menu! (2/3) — Brian Jarrard (@ske7ch) September 9, 2021

Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns riesig auf die Möglichkeit. Werdet ihr auch dabei sein?

