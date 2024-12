Kingdom Come: Deliverance II erscheint früher XBU MrHyde am Mi, 11.12.2024, 13:45 Uhr

Wie Warhorse Studios und PLAION mitteilten, wird Kingdom Come: Deliverance II nun eine Woche früher und somit am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erscheinen. Dazu gibt es einen neuen Story-Trailer für euch.



Der neueste Trailer taucht ein in das Chaos, die Brutalität und die Intrigen einer realistischen Welt des späten Mittelalters. Er zeigt Heinrich, einen jungen Mann auf der Suche nach Gerechtigkeit für seine ermordeten Eltern, der sich auf eine epische Reise begibt, auf der seine Moral und Integrität auf die Probe gestellt werden. Während sich Blutfehden abspielen und politische Verschwörungen aufgedeckt werden, sind Heinrichs Entscheidungen letztlich bestimmend für sein Schicksal.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: PLAION