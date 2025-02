Warhorse Studios und Deep Silver haben einen neuen Accolades-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht, der die positiven Reaktionen auf den Titel seit seiner Veröffentlichung zeigt. Kingdom Come: Deliverance II, das für seine fesselnde Handlung, die verbesserten Kämpfe und die wunderschöne offene Welt gelobt wird, hat buchstäblich Tausende positiver Kritiken von Medien auf der ganzen Welt und einen hohen Metacritic-Score erhalten.



Auch die Spieler sind begeistert. Auf Steam wurde der Titel als „sehr positiv“ bewertet und mehr als 90 % aller Nutzer gaben ihm eine positive Bewertung. Auf OpenCritic hat es eine 96%ige Empfehlungsrate und ein Player rating von 100. Auf Metacritic liegt der durchschnittliche User Score nach über 1.300 Bewertungen bei 8,5.



Schon innerhalb der ersten 24 Stunden seit der Veröffentlichung hat sich Kingdom Come: Deliverance II bereits mehr als eine Million Mal verkauft - und nähert sich stetig der Zwei-Millionen-Marke – um damit seinen Ruf als Muss für Rollenspiel-Fans auf der ganzen Welt weiter zu festigen.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: PLAION