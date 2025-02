Kingdom Come: Deliverance II ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Mi, 05.02.2025, 13:45 Uhr

Kingdom Come: Deliverance II ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S erhältlich - fast auf den Tag sieben Jahre nach dem Erscheinen des Vorgängers im Jahr 2018. Die von den Warhorse Studios entwickelte und von Deep Silver veröffentlichte Fortsetzung bietet ein noch intensiveres Story-Erlebnis in einer riesigen offenen Welt, in der die eigenen Entscheidungen jeden Aspekt des Abenteuers beeinflussen.



Anlässlich der Veröffentlichung wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der den Detailreichtum und die historische Authentizität zeigt, die Fans so lieben, und gleichzeitig einen Ausblick auf die aufregenden neuen Herausforderungen gibt.



Kingdom Come: Deliverance II setzt die Reise von Heinrich, einem Schmied, der sich zum Krieger wandelt, in einem akribisch gestalteten Europa des fünfzehnten Jahrhunderts fort. Mit weiterentwickelten Gameplay-Mechaniken, verbessertem Kampfsystem und einer detailreichen Welt versetzt Kingdom Come: Deliverance II die Spieler in das Böhmen des Jahres 1403, das in Krieg, Fehden und politische Intrigen verwickelt ist. Die Reise wird die Entschlossenheit der Spieler auf die Probe stellen und sie in eine Welt versetzen, die ihresgleichen sucht.



Die wichtigsten Merkmale sind:

Ein unvergleichliches Gefühl der Immersion, dank einer einzigartigen Mischung aus Next-Gen-Grafik, einem eigens komponierten orchestralen Soundtrack und historischer Authentizität

Entscheidungen haben Konsequenzen, die sich auf die Welt auswirken, mit verzweigten Erzählsträngen und moralischen Dilemmas, die die spannende Geschichte prägen.

Ein Königreich, das man grenzenlos erkunden kann: Von belebten Städten bis hin zu ruhigen Landschaften - jeder Winkel Böhmens ist voller Leben.

Schwertkampf und Strategie: Aufbauend auf den intensiven und brutalen Kämpfen des Originals erlebt man noch mehr Realismus in den Nah- und Fernkampffähigkeiten.

Man erlebt das mittelalterliche Böhmen wie nie zuvor: Kingdom Come: Deliverance II bietet ein atemberaubendes filmisches Abenteuer, in dem Das Böhmen des 15. Jahrhunderts durch Next-Gen-Grafik, lebensnahe Sprecher und einen fesselnden Original-Soundtrack zum Leben erweckt wird.

Quelle: PLAION