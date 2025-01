Neuer CGI-Trailer für Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht XBU MrHyde am Do, 30.01.2025, 12:45 Uhr

Warhorse Studios und PLAION haben den offiziellen CGI-Trailer „Live A Life Medieval” zu Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht, der den Fans einen augenzwinkernden Einblick in Heinrichs Heldentaten im mittelalterlichen Europa gibt. Der Trailer wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Animationsstudio Platige erstellt und zu hören ist die mittelalterlich inspirierte Coverversion eines kultigen 70er-Jahre-Songs, neu interpretiert als „15th Century Boy“.



In dem Spot lebt Heinrich sein bestes Leben in einer rasanten mittelalterlichen Welt. Es ist eine Mischung aus Humor und Härte, in der Heinrich sich trinkend und prügelnd seinen Weg durch Böhmen bahnt, weil jeder Tag sein letzter sein könnte.

Quelle: PLAION