Im September geht es in den Evil West

Fantasy gemischt mit Weird Wild West trifft auf Third-Person-Action-Shooter? Count us in! Ab dem 20. September dürfen wir uns in Evil West unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S gruseln. Ein neuer Trailer und Screenshots machen auf jeden Fall Lust auf mehr.

Das Böse schläft nie... aber es blutet!

In der Rolle des Revolverhelden Jessie Rentier sehen sich Spieler:innen mit actionreichen, blutigen Zusammenstößen konfrontiert, wenn sie sich in einem vampirverseuchten Wilden Westen auf die Mission begeben, diesem übernatürlichen Terror ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Als Star-Agent in der Undercover-Monsterjagd-Organisation seines Vaters ist Jesses Kampf immer auch ein persönlicher Krieg gegen die alptraumhaften Anführer der Vampirwelt. Die Spieler:innen werden so zur letzten Verteidigungslinie zwischen Menschheit und Vampirbedrohung, erhalten die Chance zu wahren Wildwest-Superhelden zu werden und die Vereinigten Staaten zu retten!

Vampir-Fans werden von dem explosiven Third-Person-Action-Gameplay mit seinem überwältigenden Waffenarsenal begeistert sein! In Evil West erwarten sie stilvolle, blutige Kämpfe in denen sie mit Schusswaffen, blitzbetriebenen Handschuhen und weiteren Spielereien die Hölle auf Erden entfesseln.

Evil West erscheint am 20. September 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One. Die Distribution in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt astragon Entertainment.

Quelle: Focus Entertainment