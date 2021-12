Hot Wheels Unleashed knackt Millionenmarke XBU MrHyde am Fr, 24.12.2021, 13:30 Uhr

Mattel und Milestone gaben bekannt, dass sich Hot Wheels Unleashed seit seiner Veröffentlichung am 30. September 2021 physisch und digital weltweit insgesamt eine Million Mal verkauft hat. Damit ist das actiongeladene Rennspiel im Arcade-Stil der bisher am schnellsten verkaufte Titel von Milestone.



„Seit wir Hot Wheels Unleashed im Februar angekündigt haben, erhielten wir tausende Liebesbotschaften von Fans. Dieser Meilenstein ist der zigfache Beweis für die Zuneigung unserer leidenschaftlichen Community", sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone.



„Ein zentraler Aspekt bei Hot Wheels ist es, die Freude an Herausforderungen zu fördern, und Hot Wheels Unleashed™ erreicht dies für Spieler jeden Alters. Wir sind stolz auf diesen spannenden Meilenstein und freuen uns darauf, dass 2022 noch mehr Fans das Spiel und neue Inhalte entdecken werden", so Andrew Chan, Head of Digital Gaming, Mattel.



Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen, mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die von Spielern zusätzlich mit Skins verschönert werden können. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und anschließend mit der Community teilen können.



Hot Wheels Unleashed ist erhältlich für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store).

Quelle: Milestone