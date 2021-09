Hot Wheels Unleashed gibt Gummi XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 14:00 Uhr

Ihr habt Lust auf einen Arcaderacer mit Spielzeugautos? Dann ist Hot Wheels Unleashed wie für euch gemacht - und das das Spiel Spaß macht, zeigt auch unser Testbericht! Ab sofort ist der Titel unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Hot Wheels Unleashed ist ab sofort als "Day One-Edition" und "Challenge Accepted-Edition" mit tollen Bonus-Inhalten im Handel erhältlich. Das actiongeladene Rennspiel im Arcade-Stil hält neben spektakulären Strecken-Layouts, einen intuitiven Strecken-Editor zahlreiche Fahrzeuge von Kult-Marken wie DC, Zurück in die Zukunft, Knight Rider, Teenage Mutant Ninja Turtles and Original-Fahrzeugmarken von AUDI über Ford bis Honda und vieles mehr bereit!

Alleine, zu zweit daheim oder ganz groß auch mal Online

Racing-Gamer können endlich auf den kultigen orangen Hot-Wheels-Rennstrecken driften, boosten, springen – und...crashen! Hot Wheels Unleashed bietet einzigartige Einzelspielermodi, darunter den Hot-Wheels-City-Rumble, in dem sich Spieler wahnwitzige Rennen, spannende Zeit-Herausforderungen und packenden Bosskämpfen stellen müssen, um ihre Sammlung von einzigartigen Fahrzeugen und Streckenteilen zu erweitern. In Mehrspieler-Rennen können sich Rennspiel-Fans unterschiedlichster Generationen zu zweit im Offline-Splitscreen-Modus daheim im Wohnzimmer oder mit bis zu zwölf Spielern online (von Tag eins an einschließlich Cross-Play über Konsolen der gleichen Konsolen-Familie) herausfordern.

Strecken, Autos und Fan-Service vom Feinsten!

Hot Wheels Unleashed bietet sechs Umgebungen, jede mit einer ganz eigenen immersiven Spielwelt: Garage, Skyscraper, College Campus, Skatepark, Track Room (ein spezielles Level, das extra dafür entworfen wurde, die kreative Freiheit des Track-Builder-Features zu demonstrieren) und The Basement, einem Raum, den Spieler individuell gestalten können: Hier warten Möbel und Zubehör mit Hunderten von Anpassungsoptionen darauf, umgeräumt und individualisiert zu werden.

Die Startaufstellung umfasst 66 Fahrzeuge, darunter die berühmtesten Originaldesigns von Hot Wheels aus der 53-jährigen Geschichte der Marke wie Boneshaker, Rodger Dodger und Twin Mill. Dazu kommen automobile Ikonen der Popkultur wie das Batmobile von DC, der Party Wagon von Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy von Peanuts, die Time Machine von Universal Pictures und Amblin Entertainment's Back to the Future, K.I.T.T. von NBC's Knight Rider und Fahrzeuge von Original-Herstellern wie AUDI, Ford, Honda und vielen anderen.

Keine Grenzen der eigenen Phantasie

Der Track-Builder ist ein einzigartiges Feature, mit dem die Entwickler von Milestone die Strecken des Spiels selbst erstellt haben. Die Funktion ermöglicht den Spielern, unendlich viele Rennstreckenvariationen durch verschiedene Track-Builder-Module zu erstellen. Zum Start sind mehr als 20 Module verfügbar, darunter T-Rex Escape, Spider Ambush und Hungry Cobra. Der Track-Builder gibt den Spielern auch die Option, ihre Kreationen innerhalb des Spiels zu teilen oder Strecken anderer Spieler herunterzuladen, um damit Spaß zu haben.

Jedes Fahrzeug in Hot Wheels Unleashed verfügt über spezialisierte Attribute und Seltenheitsstufen, die im Spiel aufgewertet werden können. Der Rennstall-Editor bietet zudem die Möglichkeit, Fahrzeuge der Hot-Wheels-Originaldesigns und Original-Fahrzeugmarken zu personalisieren. Diese einzigartigen Kreationen können Spieler auch hochladen oder andere Designs aus der Community herunterladen.

Und noch so viel mehr

Der Wettbewerb auf der Strecke bleibt spannend: Spieler dürfen sich fortlaufend auf neue Inhalte für Hot Wheels Unleashed freuen! Unter anderem wird der Content-Plan weitere Fahrzeuge von ikonischen Marken wie Street Fighter, Masters of the Universe, DC, Barbie sowie von Fahrzeugmarken mit Rennsport-Tradition wie Aston Martin, BMW und McLaren umfassen.

Darüber hinaus werden in regelmäßigen Abständen kostenlose und Premium-DLCs für Hot Wheels Unleashed veröffentlicht, die Fahrzeuge, Streckenbaumodule, Gegenstände zum Anpassen und exklusive thematische Erweiterungs-Sets mit neuen Umgebungen enthalten. Die Spieler werden auch die Möglichkeit haben, an Renn-Seasons teilzunehmen oder sich zeitlich begrenzten Herausforderungen mit neuen Fahrzeugen und besonderen Belohnungen zu stellen.

HOT WHEELS Pass Vol. 1 enthält zehn Fahrzeuge, drei Customize-Pakete und drei Streckenbaumodule sowie die HOT-WHEELS-Batman-Expansion. Die Pässe Vol. 2 und Vol. 3 werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.

Heiße Reifen und Metallica!

Zur Feier der Veröffentlichung hat Milestone einen abgefahrenen Launch-Trailer mit eindrucksvollen Bildern aus dem Spiel und musikalischer Untermalung von Metallica („Fuel“) veröffentlicht.

Hot Wheels Unleashed ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC in zwei unterschiedlichen Editionen im Handel erhältlich.

Quelle: Milestone