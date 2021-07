Halo Infinite: Flight-Einladungen gehen raus

Es ist tatsächlich soweit: Der erste Halo Infinite Flight, also eine technische Preview, findet an diesem Wochenende, genauer vom 29. Juli bis zum 01. August statt. Seid ihr als Halo Insider angemeldet, könntet ihr also eine E-Mail bekommen haben, dass ihr ebenfalls mitspielen könnt.

Wie wir in unserer letzten News geschrieben haben, geht es hier um Spiele gegen Bots, die ganz neu im Spiel sein werden. Falls ihr keine Einladung bekommen habt: Auch zukünftig wird es es weitere Flights geben, zu denen immer mehr Insider eingeladen werden.

Damit ihr nicht ganz traurig seid, falls es bei euch nicht geklappt hat, hier noch ein Hinweis: Heute um 23 Uhr wird es einen offiziellen ersten Blick auf die Inhalte der technischen Preview geben. Entweder auf Twitch oder YouTube könnt ihr einschalten.

Und falls ihr noch nicht so recht wisst, was es mit den Flights auf sich hat oder wie ihr teilnehmen könnt, schaut doch in unseren Guide So könnt ihr den Halo Infinite Multiplayer vorab spielen.

Quelle: 343 Industries