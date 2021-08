Halo Infinite erscheint ohne Koop-Kampagne und Forge XBU TNT2808 am So, 22.08.2021, 14:30 Uhr

In einem neuen Video zu dem Entwicklungsfortschritt von Halo Infinite gab es leider zwei negative Überraschungen: Zum Release Ende des Jahres wird weder die Koop-Kampagne noch der Forge-Modus enthalten sein.

Der Grund: Um ein bestmögliches Kampagnen- und Multiplayer-Erlebnis zu schaffen, mussten einige Dinge einfach ein wenig in den Hintergrund rücken. Die kooperative Kampagne - im Splitscreen oder online - sowie Forge erscheinen daher erst im nächsten Jahr.

Immerhin haben wir schon eine grobe Einordnung, wie lange wir warten müssen. Die Koop-Kampagne soll, wenn alles nach Plan läuft, mit Season 2 erscheinen, Forge stößt in Season 3 hinzu. Im Gespräch gab Joseph Staten auch an, wie lang eine Season in etwa läuft: drei Monate. Die Koop-Kampagne wird demnach rund drei Monate, Forge rund sechs Monate nach dem Release von Halo Infinite zur Verfügung stehen.

Auch Splitscreen-Multiplayer wird es erst später ins Spiel schaffen - das gilt aber nur für den PC.

Um ein paar positive Dinge noch aus dem Gespräch herauszufiltern: Der Release soll definitiv noch in diesem Jahr stattfinden, ein genaues Datum soll bald genannt werden. Vorab werden wir auch weiteres Gameplay zur Kampagne sehen können.

Im nächsten Insider Flight soll den 4-gegen-4-Multiplayer im Fokus stehen, aber auch Big Team Battle soll ausprobiert werden können.

Und man hat bereits einen Fahrplan für das komplette erste Jahr nach Release und arbeitet schon an Inhalten, die uns dann erwarten - z.B. Forge. Diese Inhalte wird man vermutlich auch vorab austesten können, falls ihr Halo Insider seid.

Was sagt ihr zu der Meldung? Würdet ihr euch lieber eine erneute Verschiebung des gesamten Spieles wünschen oder findet ihr diese Lösung besser, als noch länger warten zu müssen?

Quelle: 343 Industries